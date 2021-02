Jovem de 16 anos morre após ir a motel com homem mais velho

O homem tentou fugir assim que o médico informou o óbito à família | Foto: Divulgação





A jovem Lívia, de 16 anos, morreu após ir ao motel com um homem de 29 anos e sofrer uma hemorragia. Lucas levou a jovem para uma unidade de pronto atendimento em Pinhais (PR), cidade vizinha de onde o suposto crime aconteceu, mas a garota já chegou sem vida no local.

O homem tentou fugir assim que o médico informou o óbito à família, mas foi impedido pelos parentes e acabou preso.

Segundo informações preliminares, Lívia tinha sangramento na cabeça e nas partes íntimas. O laudo da causa da morte ainda não foi concluído. A adolescente de 16 anos não tinha problemas de saúde preexistentes, de acordo com a família.

Lívia era querida pelos amigos e estaria apaixonada por Lucas | Foto: Divulgação





Lucas Nascimento Carvalho era o homem de 29 anos que estava com a adolescente. Lívia havia saído de casa com a autorização da mãe e afirmou que iria ao shopping com Lucas comer batata e assistir a um filme. Os dois haviam planejado algo diferente e foram para o motel onde tudo aconteceu. A adolescente morreu horas depois.

Na TV, o homem chegou a dizer que amava L.I.Z e que planejava se casar com ela. Para a família, tudo não passa de estratégia dele para impressionar a Justiça.