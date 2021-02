Polícia resgata menino de 11 anos trancado dentro de barril pelo pai

A criança foi encaminhada para um hospital, com sinais claros de desnutrição e permanece internado | Foto: Divulgação

Um menino de 11 anos foi resgatado pela Polícia Militar de Campinas, no interior de São Paulo, após passar um mês acorrentado e trancado dentro de um barril pelo próprio pai.

Os agentes descobriram o caso de maus-tratos por meio de uma denúncia anônima. No domingo (31), ao chegarem no local, se depararam com a criança nua, presa dentro de um tambor, com os pés, mãos e cinturas acorrentados.

A criança morava com o pai, a namorada dele e a filha da namorada. Todos foram presos em flagrante. A criança foi encaminhada para um hospital, com sinais claros de desnutrição e permanece internado desde então.

Em depoimento à polícia, o pai da criança tentou justificar o crime, falando que o filho era agressivo e já havia tentado fugir da casa por diversas vezes. Ele deve responder pelo crime de tortura. A namorada e a filha dela também foram presas e a polícia estipulou fiança de R$ 5 mil para cada uma delas.