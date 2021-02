Casa de menino encontrado em barril é invadida e depredada: veja vídeo

O garoto permanece internado em um hospital desde a libertação | Foto: Reprodução

A casa do menino, de 11 anos, encontrado desnutrido dentro de um barril foi invadida e depredada por vizinhos. A residência fica em Campinas, no interior de São Paulo. O principal cômodo destruído foi a cozinha, onde foi encontrada grande quantidade de comida.

O caso de maus-tratos foi descoberto pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. O resgate foi feito no final de semana e, ao chegarem no local, os agentes se depararam com o jovem nu, preso dentro de um tambor, com a cintura, os pés e as mãos amarradas. O garoto era mantido acorrentado há cerca de um mês.

A criança morava com o pai, a madrasta e a meia-irmã. Os três foram presos em flagrante. Em depoimento à polícia, o homem tentou justificar o crime, falando que o menino era agressivo e já havia tentado fugir da residência por diversas vezes.

O garoto permanece internado em um hospital desde a libertação.

Veja a reportagem do caso: