Mulher pula de prédio para não ser estuprada em assalto: veja o vídeo

Para fugir de uma tentativa de estupro, uma mulher pulou do 1º andar de um prédio em Goiânia, na manhã da última sexta-feira (29). A queda foi registrada por câmeras de segurança e o vídeo repercutiu nesta quarta-feira (3).

Segundo investigação, o homem invadiu o salão de beleza da vítima e, após roubar o dinheiro, despiu-se e a ameaçou com uma faca. Na tentativa de escapar, Juliane saltou de uma altura de quase 5 metros, lesionou a coluna e teve de ser socorrida a um hospital, onde permanece internada após passar por uma cirurgia.

O criminoso fugiu do local com uma bicicleta. Uma funcionária do estabelecimento até tentou capturá-lo, mas sem sucesso. O bandido ainda não foi encontrado pela polícia.

