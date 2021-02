Mulher mata filha recém-nascida com alça de sutiã: veja vídeo

Os pais do bebê foram presos | Foto: Divulgação

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver depois que um homem em situação de rua encontrou o corpo de um bebê recém-nascido no lixo. Vizinhos que acionaram a polícia e encontraram o bebê morto estão indignados e chocados com o crime.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (3), no bairro da Luz, zona central de São Paulo, e os pais do bebê e outro homem foram presos em flagrante após filmagens mostrarem os três suspeitos carregando o saco plástico contendo o corpo da criança. Ao ser presa, a mãe da criança, Rosiane Nascimento Correia confessou ter estrangulado a bebê com uma peça de sutiã. Ela disse ter cometido o crime por estar deprimida.

Já o pai do recém-nascido, Antônio Carlos Batista Conrado negou o crime. Uma das vizinhas, a autônoma Daniele Souza Meireles, conta que a cena foi uma das piores que ela já viu na vida. Além dos pais, a polícia também prendeu o tio do bebê, Antônio Silvano Correia.

Veja a reportagem do caso: