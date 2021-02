Com 'Terezas', nove detentos fogem da penitenciária de Salvador (BA)

Segundo informações da assessoria, no momento da fuga, 13 policiais penais trabalhavam no complexo penitenciário na tarde de domingo, vigiando 816 detentos | Foto: Reprodução





Cerca de nove detentos fugiram do Complexo Penitenciário de Salvador, no bairro da Mata Escura, na capital baiana, na tarde deste domingo (7). Com ajuda de “Terezas”- cordas improvisadas com lençóis- os presos conseguiram escalar o muro do pavilhão principal e chegar até a rua com acesso a um matagal da localidade.

O Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb) e a secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap), confirmaram a fuga. De acordo com o sindicato, a ação foi facilitada pela falta de vigilantes.

Segundo informações da assessoria, no momento da fuga, 13 policiais penais trabalhavam no complexo penitenciário na tarde de domingo, vigiando 816 detentos.

Segundo o sindicato, o local não possui câmeras de monitoramento, bloqueadores de sinal de telefonia e nem barreiras externas que limitem o acesso de pessoas.

O patrulhamento do entorno da unidade, que o sindicato afirma caber à Polícia Militar, não estaria sendo realizado.

“Somando à grave escassez de policiais penais, a guarda do perímetro e das muralhas, que ainda está sob competência da Polícia Militar, não está sendo realizada. A PM retirou todos os seus prepostos das muralhas dos estabelecimentos penais.”

