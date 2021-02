Casal é preso suspeito de torturar filhos, um de 4 anos e um bebê

| Foto: Reprodução

Um casal de Arapongas, localizada a cerca de 20 km de Londrina, no norte do Paraná, foi preso suspeito de torturar dois filhos. Uma das crianças tem 4 anos e a outra é um bebê de apenas 10 meses.

De acordo com a Polícia Civil, a criança mais velha, um menino, era obrigado a comer no chão e era amarrada com um cadarço.

A situação cruel foi flagrada depois de uma denúncia ao Conselho Tutelar, que foi até a residência e encontrou o menino com marcas de tortura. Ele estava com os pés amarrados e a comida estava no piso da casa. Já o bebê de 10 meses tinha sinais de maus-tratos. O local onde as crianças foram localizadas era insalubre.

O pai, de 43 anos, é vendedor de produtos usados e recicláveis e a mulher, uma balconista, está grávida de 33 semanas. Os dois foram presos em flagrante e a polícia quer entender o motivo das agressões, pois os detidos não deram motivo aparente em relação ao tratamento cruel oferecido aos pequenos.

Veja a reportagem do caso: