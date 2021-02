Vídeo: homem mata esposa a facadas após discussão sobre o Palmeiras

Ele afirmou que matou a esposa para se defender depois que os dois discutiram sobre futebol | Foto: Reprodução

Um homem matou a esposa a facadas por causa de um jogo de futebol no último fim de semana. A empresária palmeirense Erica Ceschini foi morta a facadas pelo marido Leonardo Souza Ceschini no apartamento onde moravam, na zona Norte da capital paulista.

Ela era mãe de filhos gêmeos de apenas 2 anos, que estavam presentes no momento do crime. As crianças, de acordo com o tio da vítima, já estavam com os avôs paternos e nada foi explicado à família de Erica.

O acusado foi socorrido, pois ficou ferido no abdômen. Ele afirmou que matou a esposa para se defender depois que os dois discutiram sobre futebol. Para a família, a motivação não é crível e o advogado da família da vítima afirma que a retirada do celular foi realizada sem autorização.

Segundo os policiais que atenderam o chamado, afirmaram que Leonardo quem atendeu a porta, mesmo ferido. Depois, deitou-se ao lado do corpo da esposa. O caso foi registrado, até o momento, como homicídio qualificado por motivo fútil.

Leonardo foi preso em flagrante e permanece internado no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, na zona norte de São Paulo, sob escolta policial. Procurada pela reportagem, a defesa do acusado não quis se manifestar.

Veja a reportagem:

| Autor: SBT- Primeiro Impacto





*SBT- Primeiro Impacto

Leia mais:

Após fuga frustrada, suspeito tem carga apreendida no AM