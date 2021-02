Vídeo: suspeito de estuprar e estrangular menina de 5 anos é preso

O suspeito, de 25 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para Tatuí | Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante suspeito de estuprar e estrangular uma criança de cinco anos, no Distrito do Porto, em Capela do Alto (SP). Antes de ser detido, o homem foi linchado por vizinhos.

O crime ocorreu na noite de domingo (7). Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionados para atender uma ocorrência de desaparecimento, entretanto, quando chegaram ao local, encontram o suspeito do crime sendo linchado por diversas pessoas. As agressões tiveram início depois que populares viram o suspeito com marcas de sangue na bermuda. Ele seria vizinho da família da criança desaparecida e teria se aproveitado de um momento de distração de todos para levar a menina até um terreno abandonado, local onde praticou o crime.

A menina foi encontrada quando os agentes colocavam o homem no camburão. Gritos vindos de trás do terreno, levaram os policiais até o local onde a criança estava caída e com a roupa íntima em volta do pescoço. Ela foi encaminhada para o pronto socorro da cidade, onde foi constatado o abuso sexual, além de sinais de estrangulamento e fratura nos ombros. A menina precisou ser transferida para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, mas o seu estado de saúde é considerado estável.

O suspeito, de 25 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para Tatuí, onde permanece preso por estupro de vulnerável.

Veja a reportagem do caso: