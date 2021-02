Vídeo: menino de 9 anos é atropelado por carro desgovernado

Vítima foi atendida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros | Foto: Reprodução/Internet

Um veículo desgovernado atingiu um carro estacionado e ambos acabaram atropelando uma criança de 9 anos em São José do Rio Preto, município do interior de São Paulo. O garoto atingido sofreu ferimentos múltiplos pelo corpo.

De acordo com as autoridades, ele foi atendido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa, mas já recebeu alta e está em casa.

O motorista do carro levantou e prestou algum socorro ao menino, mas fugiu antes da chegada das autoridades e está foragido. A Polícia Civil está investigando o caso.

*SBT/Primeiro Impacto

Confira a reportagem:

| Autor: Divulgação

