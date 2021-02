Vídeo: criminoso é baleado e morre em assalto a hipermercado de SP

Dois outros ficaram do lado de fora e conseguiram fugir | Foto: Reprodução

Com imagens das câmeras de segurança disponibilizadas nesta segunda-feira (15) é possível ver o momento em que um criminoso morre durante um assalto a hipermercado na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na última quinta-feira (11).

O assaltante e os comparsas mantinham reféns no local. A polícia militar entrou no local e o criminoso reage, tentando disparar contra os oficiais. O bandido foi baleado e morreu o no local. Um comparsa estava dentro do estabelecimento e foi preso em flagrante.

Dois outros ficaram do lado de fora e conseguiram fugir. Eles tinham roubado uma série de celulares. A polícia conseguiu recuperar todos os aparelhos e agora investiga o paradeiro dos dois fugitivos.

Veja o vídeo:

