Homem invade loja de roupas e tenta estuprar vendedora no Pará; veja

Câmeras de segurança flagraram, na última segunda-feira (15), uma tentativa de estupro em uma loja de roupas em Belém, no Pará. O homem foi identificado como Romário Gonçalves, de 30 anos, que responde também por roubo.

Após a divulgação das imagens da agressão, outra mulher identificou o acusado e procurou a Polícia afirmando que teria sido vítima do criminoso. Ele estava com uma camisa de um time do Pará e não percebeu que estava sendo filmado.

Ele entra na loja e conversa com a mulher, ao ver que ela está sozinha e de costas, pega uma faca e ameaça a vítima. A mulher se defendeu e para não ser estuprada, segurou a lâmina da faca e acabou se machucando.

As autoridades foram até o endereço do suspeito, não o encontraram e apreenderam apenas documentos pessoais.

