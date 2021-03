Vídeo: MP pede exame de insanidade mental para suspeito de matar amiga

Ele e Ingrid teriam se conhecido há um mês pela internet, jogando games online juntos | Foto: Reprodução

O Ministério Público pediu exame de insanidade mental para Guilherme Alves Costa, de 18 anos, rapaz que confessou ter assassinado Ingrid Oliveira Bueno da Silva, 18, na última segunda-feira (22), na casa onde Guilherme morava no bairro de Pirituba, na zona norte de São Paulo. O promotor Fernando Cesar Bolque do 5º Tribunal do Juri destacou que a vítima foi morta de forma cruel.

Além de determinar a realização do exame de insanidade mental, ele pediu a quebra do sigilo telefônico de Guilherme. Em um vídeo gravado logo após a prisão, o acusado aparece rindo da situação e afirmando que cometeu o crime "porque quis".

Ele e Ingrid teriam se conhecido há um mês pela internet, jogando games online juntos. A vítima foi à casa do amigo para uma partida e acabou surpreendida por Guilherme, que a feriu com várias facadas na barriga e no pescoço.

O suspeito foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e uso de meio cruel. Caso condenado, ele poderá pegar de 12 a 30 anos de prisão.

