Crianças têm celulares roubados enquanto brincavam na rua; veja vídeo

As crianças estavam com os celulares na frente de casa | Foto: Reprodução

Um grupo de 4 crianças e adolescentes, com idades entre 9 e 14 anos, foi assaltado em frente a uma residência no bairro Jardim Antônio Palocci, zona leste de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (25). O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver as vítimas na calçada e a aproximação dos criminosos em uma moto.

Os jovens tentam fugir, mas, em poucos segundos, os ladrões roubam os celulares dos amigos. Até o fechamento desta reportagem, nenhum dos suspeitos foi preso.

Veja o momento do assalto:

