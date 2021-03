Mulher descobre traição do namorado e é morta com tiro na cabeça; veja

Na filmagem, é possível ver a vítima sentada na calçada e o criminoso em pé com um copo de cerveja na mão | Foto: Reprodução

Bruna Fernandes Basconi, de 34 anos foi morta com um tiro na cabeça após descobrir uma traição do namorado, Cleiton Donizete Galdino dos Santos, de 20.

O crime, registrado por câmeras de segurança, aconteceu no Parque da Cidadania, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, no mês passado, mas as imagens só foram disponibilizadas hoje (1°).

Na filmagem, é possível ver a vítima sentada na calçada e o criminoso em pé com um copo de cerveja na mão. Em determinado momento, o suspeito saca a arma e atira contra Bruna. A moça foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital de Base, mas não resistiu.

Veja o vídeo:

À época do delito, a equipe de resgate não informou à PM sobre o caso e a ocorrência só pôde ser registrada na Polícia Civil após a unidade médica constatar o óbito. Cleiton Donizete já possui histórico de violência contra mulheres. Ele foi capturado pela polícia na casa de familiares em Altair.

