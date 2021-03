Briga por causa de lixeira termina com duas mortes; veja vídeo

Um dos homens sacou um facão e outro uma arma | Foto: Divulgação

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas depois de uma briga por conta de uma lixeira em Arthur Nogueira, interior de São Paulo.

Um serralheiro, ("Damião"), foi contratado pelo dono de uma chácara para realizar um serviço próximo ao portão da residência. O proprietário solicitou que o trabalhador colocasse a lixeira em outro local, a cerca de 100 metros de distância do portão.

Outro morador ("Hélio"), acompanhado de um funcionário ("Rodrigo"), estava passando no local e viu que a lixeira, pública, estava sendo retirada. Descontente com a mudança, começou a discutir com os outros dois.

Um dos homens sacou um facão, a discussão ficou mais intensa, enquanto "Hélio" pegou uma arma 9 milímetros de dentro do carro, efetuando vários disparos. Os tiros atingiram Damião e Rodrigo, o funcionário, considerado um filho adotivo pelo autor dos disparos. A nora de Damião foi baleada no ombro e passa bem.

Hélio foi atingido por golpes de facão e foi hospitalizado. Questionado sobre onde estaria a arma utilizada no crime, afirmou que estava na chácara e uma equipe seria deslocada à residência para entregar o artefato e apresentar a uma unidade policial. Ele foi autuado em flagrante.

