Mãe e padrasto são presos por estupro e maus tratos contra crianças

A Polícia Civil de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, prendeu na segunda-feira (1º) um casal acusado de estupro de vulnerável | Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, prendeu na segunda-feira (1º) um casal acusado de estupro de vulnerável cometido contra duas crianças. A menina de 12 anos e o garoto de nove anos são filhos da mulher de 31 anos e enteados do homem de 33 anos.

Além do mandado de prisão temporária, os agentes também fizeram buscas na casa do casal para coleta de material biológico que será utilizado em exame para confronto de DNA. Os suspeito são investigados pela Polícia Civil pelos crimes de maus tratos, estupro de vulnerável e lesão corporal.

De acordo com a polícia, o caso começou a ser investigado após o Conselho Tutelar do município receber uma denúncia. Conforme o delegado Marlon Luz, a partir de depoimentos especiais e a realização de laudos periciais foram constatados o estupro e as lesões sofridas pelas crianças.

*Com informações da ISTOÉ

