Vídeo chocante: filha agride e deixa a própria mãe desacordada

A filha alegou, no momento, que a mãe estava bêbada | Foto: Reprodução

Uma mulher foi flagrada agredindo a própria mãe na cidade de Colíder, no Mato Grosso. As duas estavam discutindo, pois a mulher queria que a filha saísse de casa. Diante da negativa, a mãe desferiu um tapa na cara da moça, que revidou de maneira desproporcional.

A jovem empurrou a mãe com tamanha força, que a mulher caiu no chão, bateu a cabeça e ficou desacordada, sangrando. Ainda assim, a agressora, gritando, afirmou:

"Não bate na minha cara, entendeu? Você é minha mãe, mas não me dá um real pra estar batendo na minha cara!".

Depois, mais ameaças de agressão, mesmo com a vítima sem condições de reação. A filha alegou, no momento, que a mãe estava bêbada. As imagens começaram a circular nas redes sociais. A vítima da agressão foi encaminhada a um hospital e passa bem.

Veja o vídeo da agressão:

