Vídeo: jovem é preso após estuprar prima de 3 anos no Pará

Robson Ferreira de Araújo, de 18 anos, foi preso após estuprar a prima, de 3, em Senador José Porfírio, município no Pará. O crime aconteceu no banheiro da casa onde a vítima mora com os pais.

A irmã mais velha da garotinha, uma criança de seis anos, presenciou o delito e o denunciou com a ajuda de uma vizinha. De acordo com a investigação, o jovem passava uns dias com uma tia e aproveitou um momento a sós com a criança para cometer o abuso sexual.

A menina está internada no Hospital Municipal de Senador Jose Porfírio. O homem já tem passagem pela polícia e vai responder por estupro de vulnerável em flagrante.

