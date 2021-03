Moradores fazem polichinelos por descumprirem toque de recolher; veja

As pessoas obrigadas a fazer os movimentos estavam sem máscara | Foto: Reprodução

Um vídeo gravado na periferia de Belém, no Pará, mostra policiais obrigando moradores a fazer polichinelos, durante a noite, quando os agentes estavam nas ruas fiscalizando o toque de recolher, que começa às 22h, por conta da pandemia de coronavírus.

As pessoas obrigadas a fazer os movimentos estavam sem máscara. Com o flagra, os policiais vão responder a inquérito baseado na lei de abuso de autoridade. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram afastados das atividades operacionais.

Veja o vídeo:

