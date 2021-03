Presos acendem charuto na cadeia com nota de R$ 50; veja vídeo

Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP) afirmou que instaurou processo para investigar o caso | Foto: Reprodução

Detentos gravaram vídeos de dentro de cadeia do Bangu 9, no Rio de Janeiro. Eles ostentam artigos de luxo e acendem um charuto com uma nota de R$ 50. Além dos itens, é possível ver bebidas no local.

Várias as irregularidades estão presentes: um celular, o charuto, dinheiro, bebidas, isqueiro e equipamento de som. O presídio abriga criminosos que atuavam em milícias no estado.

Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP) afirmou que instaurou processo para investigar o caso. Os presos não tiveram a identidade revelada e já foram transferidos para outra unidade. De acordo com a SEAP, os detentos vão cumprir regime disciplinar diferenciado.

