Mulher é presa por dar golpe em pelo menos 100 ‘contatinhos’

Patricia Coutinho Pereira, de 31 anos, foi presa pela segunda vez nesta quarta-feira (10) por policiais civis de Campinas, no interior paulista. Ela é suspeita de aplicar golpes em ao menos cem vítimas de todo o Brasil após conhecê-las em aplicativos de relacionamento. Entre as vítimas está um delegado da Polícia Federal.

Ela costumava exibir fotos sensuais para atrair interessados em um romance. Antes de dar o golpe, ela cercava a vítima. Queria saber tudo e, investigava a vida de homens ou mulheres dispostos a se envolver com ela. Depois que a vítima já estava envolvida, ela produzia fotos e vídeos que provavam o envolvimento, e depois pedia dinheiro para expor o relacionamento nas redes sociais.

Patrícia é procurada pela polícia do Distrito Federal, e investigada desde 2017 por crimes de estelionato, difamação e extorsão, por usar o aplicativo de relacionamento para aplicar golpes. A polícia chegou até a mulher durante outra investigação de estelionato, de acordo com o delegado Sandro Jonasson, titular do 11º DP de Campinas, que coordenou a prisão.

As vítimas de Patrícia não são só do interior de São Paulo, mas estão espalhadas também por Minas Gerais e pelo Distrito Federal. Patricia já havia sido presa em 2018 depois de cometer os mesmos crimes. Na época, chegou a ficar seis meses na prisão, mas ganhou direito de cumprir a pena no regime semiaberto.

Um homem que procurou a polícia para denunciá-la disse que Patricia fazia ameaças de tornar público o relacionamento extra-conjugal, divulgando um vídeo de uma relação sexual. Com medo da atitude da mulher, a vítima disse ter transferido para a criminosa cerca de R$ 50 mil.

“Ela sabia que a esposa da vítima tinha problemas cardíacos e que não poderia nunca ter ciência do fato envolvendo o seu marido”, conta o delegado.

