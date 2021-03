Vídeo: contaminada com Covid-19, mulher cospe em policial e é presa

O policial será submetido a um exame | Foto: Divulgação

Uma mulher contaminada com o novo coronavírus foi presa após cuspir em policiais durante uma abordagem na Praia do Cassino, em Rio Grande do Sul.

Segundo informações, os agentes foram ao local após uma denúncia de aglomeração. Ao chegarem, encontraram um bar funcionando ilegalmente e dispersaram o público. A infectada, então, atacou os PMs e terminou detida.

O policial será submetido a um exame para saber se contraiu a Covid-19.

A identidade da mulher não foi divulgada pelas autoridades.

Outro caso

No início do mês, um homem foi capturado por contaminar propositalmente maçanetas de carros estacionados nas ruas de Planalto, na região norte do estado, com a doença.

*Com informações do site SBT Notícias

