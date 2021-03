Há 3 meses atuando no 1º emprego, jovem morre ao reagir assalto; veja

O estabelecimento estava na mira de criminosos | Foto: Divulgação

O adolescente Pedro Henrique da Rocha, de 16 anos, foi vítima de criminosos e morreu baleado em um mercado de Imbituva, no Paraná. O jovem estava trabalhando e era o primeiro emprego que teve na vida, e estava na função há apenas um mês.

O estabelecimento estava na mira de criminosos, que invadiram o local. Imagens de câmeras de segurança gravaram toda a ação dos bandidos.

Em entrevista com a mãe do garoto, a tristeza toma conta. "Tiraram um pedaço de mim, sem dó nem piedade. Destruíram o sonho do Pedro. Ele ia se formar esse ano", lamentou Elisangela Aparecida da Rocha.

Filho mais velho, o jovem tinha uma vida tranquila: estudava, trabalhava e ajudava a família nas tarefas de casa, além de jogar futebol. São várias as medalhas e troféus e sonhava em ser goleiro.

Mesmo com o crime e a perda do filho, a mãe não carrega rancor. "Eu não tenho ódio, eu não tenho rancor. Porque tem mais mães sofrendo. Uma mãe não quer criar um filho bandido. Eu não desejo mal pra eles [os bandidos], só que eles tiraram a vida do menino de 16 anos", afirmou, aos prantos.

Veja a reportagem

Autor: Divulgação

*Com informações do SBT Notícias