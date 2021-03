Vídeo: adolescente de 14 anos mata o próprio pai com um tiro na cabeça

Homem foi morto pelo próprio filho | Foto: Reprodução

Um adolescente de 14 anos foi apreendido após procurar a polícia para confessar que matou o próprio pai com um tiro na cabeça. O crime aconteceu em Caxias, município no Maranhão, no início do mês.

De acordo com a polícia, Cloves Rodrigues dos Santos, de 50 anos, foi assassinado em casa após uma discussão com o menor. O motivo da briga seria o envolvimento do adolescente com a criminalidade. Na ocasião da discussão, o jovem pegou uma pistola da vítima e atirou contra o pai. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

