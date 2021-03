Homem gasta com prostitutas e faz B.O. para esconder traição da esposa

Ele vai responder por falsa comunicação de crime | Foto: Divulgação

Um homem, de 44 anos, foi preso na última quarta-feira (10), após dizer à Polícia Militar que foi vítima de um assalto que não aconteceu. Ele vai responder por falsa comunicação de crime.

O suspeito inventou o suposto roubo para não contar à sua esposa que passou o dia em casas de prostituição no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, o homem disse que teria sido assaltado em uma passarela no bairro Lagoinha, próximo a estação de metrô. Segundo ele, dois homens levaram sua carteira, que tinha R$ 1.000, e seu celular.

As autoridades checaram a situação e entraram em contato com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para verificar as imagens e localizar os suspeitos, mas não conseguiram encontrar um registro do roubo. Ao conferir a informação novamente com o suspeito, ele confessou que não havia acontecido crime nenhum.

O dinheiro, na realidade, foi gasto com garotas de programa e, depois que o montante acabou, o homem ofereceu o celular como forma de pagamento. Para que a esposa não soubesse do seu paradeiro, ele inventou toda a história para os militares.

Com a falsa denúncia, os agentes revistaram o homem e localizaram restos de maconha em sua parte íntima. O autor foi detido e encaminhado para a delegacia.

