Tenente do Exército morre após reagir a assalto e matar suspeito

Rio de Janeiro - O tenente do Exército João Pedro Fontaine Manso, de 25 anos, foi morto na noite de ontem, em uma das saídas da Linha Amarela, na altura do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. A via expressa liga as zonas oeste e norte da cidade.

O militar foi morto após reagir a uma tentativa de assalto na Rua Ramiro Magalhães. Uma pistola calibre 9 mm foi apreendida no local.

De acordo com informações iniciais passadas à PM, Manso foi abordado em um sinal, atirou contra um dos assaltantes, mas também foi baleado e morreu no local.

Ferido, o criminoso também não resistiu e morreu. O segundo bandido conseguiu fugir.

O Corpo de Bombeiros, a PM e a Delegacia de Homicídios da capital fluminense foram acionados.

Manso era lotado no 32º Batalhão de Infantaria Leve-Montanha e ingressou no Exército em 2018.

