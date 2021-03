Cinco corpos são descobertos em cemitério clandestino; veja vídeo

As ossadas foram localizadas em uma área fechada de mata | Foto: Divulgação

A polícia encontrou um cemitério clandestino no Parque São Rafael, zona leste de São Paulo (SP). No total, os agentes encontraram cinco corpos enterrados no local na manhã de terça-feira (16).

As ossadas foram localizadas em uma área fechada de mata, mas próxima de residências do bairro.

De acordo com informações preliminares, os homens teriam sido executados por criminosos de uma facção criminosa que "julga" desafetos ou inimigos de forma clandestina e ilegal. As vítimas encontradas teriam sido acusadas de estupro por uma adolescente.

| Autor: Divulgação

*Com informações do site SBT

