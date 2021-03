Mistério: musa do carnaval do Rio é encontrada morta em casa

A morte ainda é um mistério | Foto: Reprodução

Tuane Rocha, de 38 anos, a musa da escola de samba São Clemente, foi encontrada morta no banheiro de sua casa, nesta terça-feira (16), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela própria agremiação em suas redes sociais.

“Uma estrela clementiana no céu. Nossa musa seguirá encantando a todos com o legado que deixa por aqui. Descanse em paz, Tuane!”, diz a mensagem da São Clemente.



Não há detalhes sobre a causa da morte da bailarina e empresária. Renato Almeida Gomes, presidente administrativo da São Clemente, também se manifestou na web.

“A Tuane foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaques da São Clemente. Foram vários Carnavais representando muito bem a nossa escola, com um papel fundamental no desenvolvimento de muitas meninas da nossa comunidade. Vai fazer falta”, disse Renato no perfil da Escola de Samba.

