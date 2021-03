Após sequestro, 'Zequinha do PCC' é morto em confronto com PMs; veja

O suspeito era natural de Cascavel, no estado do Paraná, e tinha várias passagens pela polícia. | Foto: Divulgação

José Elias de Andrade, de 54 anos, o "Zequinha do PCC", morreu após invadir uma casa, permanecer por mais de cinco horas fazendo uma família refém e atirar contra policiais militares na manhã desta terça-feira (16), no Parque Industriário, em Santo André, no ABC Paulista. O suspeito era natural de Cascavel, no estado do Paraná, e tinha várias passagens pela polícia.

Após negociação, equipes do Gate, da PM, foram acionadas e localizaram o autor em um dos cômodos da casa. Ao entrar no imóvel, os policiais foram recebidos a tiros, e um dos agentes foi atingido no braço.



Os PMs revidaram e atingiram o sequestrador. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O policial baleado também foi encaminhado para atendimento médico. Uma pistola Glock, modelo G17, com sistema de rajada, e três carregadores municiados foram apreendidos com o criminoso.

José Elias foi condenado em janeiro de 2020 por associação criminosa e deveria cumprir pena de três anos na Penitenciária de Iperó. O caso foi registrado no Setor de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP) de Santo André.

