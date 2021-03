Vídeo: homem fica irritado com cobrança de pensão e agride idosa no RS

A ex-nora foi ao local para receber a pensão do filho de 4 anos | Foto: Reprodução

Um homem é flagrado por câmeras de segurança agredindo uma mulher e uma idosa com um facão. O ataque criminoso aconteceu em Canoas, no Rio Grande do Sul.

O agressor discutia a mulher dentro de um carro. Depois, os dois saíram do veículo e a discussão continuou na calçada, na frente da residência de uma idosa, que aparentemente foi questionar algo. É nesse momento que o criminoso avança para cima da mulher mais velha.

A primeira ainda chegou a derrubá-lo e tirar a arma das mãos do homem momentaneamente. Porém, o criminoso conseguiu pegar o facão de volta e, enfurecido, entrou na parte de fora da residência. A idosa é ex-sogra da mulher que estava no carro, enquanto o agressor é o atual namorado.

A ex-nora foi ao local para receber a pensão do filho de 4 anos. O circuito interno também registrou os gritos da vítima, que conseguiu trancar a porta antes da invasão e de ser atacada. O homem voltou, entrou no carro e foi embora.

