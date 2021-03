Grávida de 21 anos é morta a facadas e tem bebê arrancado da barriga

A suspeita é uma mulher, também de 21 anos, que não foi identificada | Foto: (Divulgação)

Uma grávida de 21 anos foi assassinada e teve o bebê arrancado da barriga dentro de casa, no bairro Nova Holanda, em Macaé, no Rio de Janeiro. Segundo o 32º BPM (Batalhão de Polícia Militar), a mulher, identificada como Pâmella Ferreira Andrade Martins, estava "gestante de aproximadamente nove meses" e teve o filho retirado com uso de uma faca.

A suspeita é uma mulher, também de 21 anos, que não foi identificada - portanto, não foi possível procurar sua defesa. O crime ocorreu dentro casa da vítima, encontrada sem vida no chão do banheiro.

O bebê não resistiu e também morreu. Após assassinar a mãe e retirá-lo da vítima, a suspeita seguiu com a criança, do sexo masculino, para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Barra, em Macaé. Lá, foi constatado o óbito do menino.

O crime foi descoberto após os profissionais constatarem através de exames que a mulher não engravidou da criança levada ao médico. A prisão ocorreu no Hospital Público Municipal Dr. Fernando Pereira da Silva, unidade para onde a suspeita foi encaminhada para atendimento especializado.

"A equipe constatou no interior de uma residência, o encontro de cadáver de uma mulher gestante de aproximadamente 9 meses, vítima de homicídio por arma branca, que ainda teve seu feto retirado e subtraído. Iniciadas as buscas, localizou e deteve a suposta autora do homicídio no HPM. O feto foi localizado na UPA da Barra de Macaé", confirmou ao UOL, em nota, o 32º BPM.

O caso é investigado pela 123ª Delegacia de Polícia Civil. A corporação informou que a suspeita foi autuada em flagrante e que "as investigações indicam que ela participou do homicídio da mãe da criança, morta para ter o bebê extraído da barriga".

