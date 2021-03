Mulher mata a própria companheira com 96 facadas

Uma mulher é suspeita de matar a própria companheira com 96 facadas na madrugada deste sábado, após não aceitar o fim do relacionamento. O delegado de plantão Ademir Fernandes conta que antes de cometer o crime, a suspeita dopou a mãe e um sobrinho da vítima, que precisaram de atendimento médico. O caso ocorreu na Zona Sul de João Pessoa, capital da Paraíba.

Segundo o delegado, a polícia acredita que a vítima também tenha sido dopada antes do crime. De acordo com Fernandes, a suspeita Marilene da Silva Ramos, 45, não teria aceitado a possibilidade do término do relacionamento com a vítima, Gilimara Santos da Costa, 36.

"Era um casal que estava para se separar. Nós encontramos calmantes no local que, provavelmente, foram misturados em copos de suco. A mãe, de 55 anos, e o sobrinho, de 7, foram dopados e passaram mal", disse o delegado", revelou.

De acordo com o delegado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por vizinhos.

A mãe da vítima, Eliene Santos da Silva e o sobrinho, que terá a identidade preservada, foram encaminhados para o Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena.

A polícia agora segue em diligências para encontrar Marilene, que já tem um mandado de prisão em aberto por homicídio contra um homem. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de João Pessoa.

Veja o momento em que a suspeita foge:



Autor: Reprodução

*Com informações do UOL



