Homens são fuzilados durante jogo de futebol; veja vídeo

RIO DE JANEIRO - Três homens foram mortos durante uma partida de futebol no Parque Madureira, zona norte do Rio de Janeiro (RJ), na noite de segunda-feira (23). Os criminosos, armados com fuzis, mataram as vítimas e deixaram outras duas feridas, entre eles um adolescente de 17 anos.



Segundo a polícia, os homens mortos tinham 22 e 34 anos. O terceiro baleado, de 21, chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento dos familiares.

O grupo estava no campo de futebol quando os bandidos chegaram de carro, abrindo fogo em direção às pessoas que estavam no local. Os atiradores fugiram sem que fossem identificados. A Polícia Civil investiga o caso.

