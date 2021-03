Mãe tenta defender filho, mas os dois são mortos por pistoleiros; veja

Mãe e filho foram mortos na frente de casa | Foto: Reprodução

CARIACICA - Mãe e filho foram assassinados a tiros na frente da própria casa em Cariacica, no Espírito Santo. As vítimas, identificadas como Fernanda Carla Pereira Brandão, 41 anos, e o filho Caio Brandão, de 18, voltavam da festa da filha mais nova da mulher quando foram abordadas por criminosos.

Segundo a polícia, o jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas. O caso aconteceu quando homens armados enquadraram o jovem e, de acordo com testemunhas, a mãe saiu de casa gritando "meu filho não!". Ela foi a primeira vítima dos criminosos e, depois, se voltaram a Caio. Os dois morreram com vários disparos, sem chance de socorro.

Na casa do adolescente, os policiais encontraram drogas como maconha e cocaína, além de balança de precisão. A autoria do duplo homicídio está sendo apurada Polícia Civil.

Confira a reportagem:

| Autor: Divulgação

