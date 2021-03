Mulher mata companheira com 95 facadas e envenena criança; veja vídeo

A suspeita confessou o crime e disse que há dois anos vinha sendo chantageada | Foto: Divulgação

Marilene da Silva Ramos, de 45 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira (22), em Campina Grande, suspeita de matar a companheira Gillimara Santos da Costa, que tinha 35 anos, com 95 facadas no bairro de Gramame, em João Pessoa. O crime aconteceu no último sábado (20).

De acordo com a Polícia Civil, a mulher estava escondida no bairro Vila Cabral de Santa Terezinha e confessou o crime. Ela usou uma faca tipo peixeira e perfurou a vítima em lugares de grande vascularização, como o coração. As duas estavam juntas há cerca de 5 anos.

Ainda conforme a Polícia Civil, a suspeita confessou o crime e disse que há dois anos vinha sendo chantageada e ameaçada pela companheira, que dizia que ia entregá-la à polícia por causa de um mandado de prisão de homicídio cometido no Rio Grande do Norte. Marilene também afirmou que era dopada pela companheira.

Marilene também é investigada por dopar familiares da vítima - a mãe idosa e um sobrinho de 7 anos. As câmeras de segurança flagraram ela saindo tranquilamente do prédio onde o crime aconteceu com duas sacolas.

