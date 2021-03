Homem mata ex-mulher e acaba morto por policial aposentado; veja vídeo

O criminoso desferiu facadas na ex-companheira | Foto: Divulgação

Uma mulher, de 28 anos, foi vítima de feminicídio no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu no meio da rua e foi flagrado por câmeras de segurança.

O criminoso desferiu facadas na ex-companheira. A vítima estava na janela do passageiro do veículo do homem. O feminicida saiu do carro e atacou a mulher, armado. Ela foi golpeada até a morte, sem chance de defesa.

De acordo com a Polícia Militar, um policial aposentado que passava pelo local viu o crime e reagiu, matando o agressor.

