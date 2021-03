Vídeo: policial à paisana reage a assalto e mata assaltante

Os criminosos foram surpreendidos quando deixavam a loja | Foto: Divulgação

Um policial militar à paisana reagiu a um assalto a um posto de gasolina, em Guarulhos, e conseguiu render os dois ladrões. Um deles, um rapaz de 20 anos, foi baleado e morreu no local e o outro suspeito foi preso em flagrante.

O crime ocorreu na noite de domingo (21). Policiais militares acionados para atenderem a ocorrência foram recepcionados pelo agente, de 30 anos, que contou que estava no local com alguns amigos quando percebeu que a dupla havia iniciado um roubo. De primeiro momento, eles abordaram um frentista e depois, entraram no loja de conveniência do local, onde uma atendente também foi rendida e obrigada a dar o dinheiro em caixa.

Os criminosos foram surpreendidos quando deixavam a loja. O policial à paisana deu voz de prisão para os dois, que tentaram fugir e ameaçaram o agente com um simulacro. O policial reagiu e atingiu ambos, que depois foram socorridos.

A quantia em dinheiro que havia sido roubada foi devolvida ao dono. O caso foi registrado como roubo, morte decorrente de intervenção policial, legítima defesa e lesão corporal. Tanto a arma do agente quanto a arma usada pelos bandidos foram apreendidas.

| Autor: Divulgação

*Com informações do SBT Notícias



