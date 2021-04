Vídeo: polícia persegue ladrão por terra e mar após roubo de celular

O criminoso foi imobilizado e preso na Lagoa da Barra e levado à delegacia | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Uma fuga cinematográfica aconteceu após um ladrão roubar um celular de uma mulher na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro (RJ). Tentando escapar de todas as maneiras, o assaltante foi perseguido por ruas e até no mar, com direito a lancha para alcançar o bandido.

O criminoso foi imobilizado e preso na Lagoa da Barra e levado à delegacia. O aparelho foi devolvido à vítima. No vídeo, é possível ver detalhes da perseguição e a persistência dos policiais.

