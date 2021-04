Vídeo: jovem declarado morto ressuscita antes de ter órgãos retirados

O jovem ressuscitou enquanto tudo estava sendo preparado para a cirurgia | Foto: Reprodução

Lewis Roberts de 18 anos intrigou familiares e equipe médica após ser declarado morto. Ele ficou com lesões cranianas severas após ser atropelado por uma van, na cidade inlgesa de Leek, no dia 13 de março.

De acordo com o tabloide britânico Metro, os entes do rapaz concordaram em doar os órgãos dele a outras sete pessoas. No entanto, o jovem ressuscitou enquanto tudo estava sendo preparado para a cirurgia.

O vídeo compartilhado por Jade Roberts, irmã do jovem, mostra o momento em que Lewis consegue respirar sozinho, sem a ajuda de aparelhos. Isso, há poucas horas de ser levado para a mesa de cirurgia.

"Lew, você é incrível", diz Jade durante a gravação.

Veja o vídeo:

Ela explicou que a morte do irmão já havia sido informada ao legista. "Segurei a mão de Lewis e pedi a ele para respirar", escreveu.



Uma semana depois, ela compartilhou uma notícia ainda melhor: o rapaz havia conseguido passar um dia inteiro sem o ventilador pulmonar.

"Somo muito gratos pelas orações e pelos votos de melhora para Lewis", diz mensagem na página de arrecadação.



