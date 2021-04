Homem é encontrado morto em lixeira após chamado para 'suruba'; veja

Na casa, o homem foi agredido e morto por asfixia | Foto: Reprodução

Distrito Federal - A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) descobriu a identidade de um homem que foi assassinado e teve o corpo abandonado em uma caçamba de lixo no estacionamento. Westemberg Marques da Silva foi encontrado morto após ser chamado para uma suruba (sexo grupal).

Segundo a investigação, o crime foi arquitetado por três homens e duas mulheres, após saberem que a vítima estava com R$ 1,2 mil – montante obtido por meio de um empréstimo, sacado pouco tempo antes do homicídio.

Um mendigo encontro o corpo do homem na caçamba de lixo | Foto: Reprodução

“Uma das mulheres seduziu a vítima para que Westemberg fosse até a residência dela participar de uma festa, durante a qual rolaria sexo e drogas”, explica o delegado Thiago Peralva.

Na casa, o homem foi agredido e morto por asfixia. Os policiais civis, inclusive, encontraram fios semelhantes aos que foram utilizados para amarrar a vítima dentro do local, além do capacete de Westemberg. Havia também vestígios de sangue.

Os assassinos ficaram com o dinheiro roubado e a moto de Westemberg . Um dia após o crime, três dos envolvidos levaram o corpo da vítima em um carrinho de supermercado até o contêiner de lixo onde o cadáver foi encontrado.

Câmeras de segurança flagraram a ação. As cenas mostram o momento em que um homem passa com o carrinho cheio e volta com ele vazio. A vítima foi encontrada com pés e mãos amarrados e enrolada em cinco cobertores.

