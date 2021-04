Vídeo: garota de 13 anos morre após estupro e padrasto é suspeito

| Foto: Reprodução

Jordana Tamires Wattier, de apenas 13 anos morreu após ser estuprada. O caso aconteceu em Bom Princípio, cidade do Rio Grande do Sul. O principal suspeito do crime é o padrasto que estava em liberdade condicional após ser condenado a 12 anos por estupro.

A mãe da menina sabia dos antecedentes criminais de Elias. No entanto, teria acreditado que o companheiro não machucaria as enteadas.



Elias dos Santos Silvestre, 39 anos, está foragido e ria o responsável pela morte de Jordana. A adolescente foi estuprada e morta por estrangulamento e o próprio suspeito comunicou os Bombeiros sobre o local do crime.

Além do crime de estupro e em liberdade condicional, Elias tem outras três acusações de violência sexual, sendo duas tendo menores de idade como vítimas. De acordo com a polícia, uma delas era ex-cunhada do criminoso.

