Sogro ‘ouve vozes’ e mata genro a pauladas no Paraná; veja vídeo

A pacata cidade de Pitangueiras, de apenas 3 mil habitantes, no Paraná, registrou um homicídio chocante em 20 anos. O sogro teria matado o genro a pauladas. O homem de 36 anos foi atacado enquanto lia a Bíblia.

Ele era pai de três filhos e um deles encontrou o pai morto. De acordo com o prefeito Sargento Samuel (Avante) o autor do crime "ouvia vozes" e estava "transtornado".

Ainda segundo o relato do administrador municipal, este é o segundo homicídio do homem e que a família relatou a mesma situação de ouvir vozes antes do assassinato. A polícia local agora investiga o motivo do assassinato.

