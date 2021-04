Veja a conversa entre mãe e babá de Henry Borel: 'Estou apavorada'

| Foto: Divulgação

Os prints das conversas entre a babá de Henry Borel, Thayná de Oliveira, e a mãe, Monique Medeiros, revelam que elas já sabiam das agressões do vereador Dr. Jairinho (Solidariedade) contra o menino, de apenas quatro anos. Em entrevista coletiva, o delegado que comanda as investigações, Henrique Damasceno, da 16ª DP (Barra), confirmou que o acesso às mensagens foi fundamental para a prisão.

Monique e Dr. Jairinho foram presos nesta quinta-feira (8) e serão indiciados por homicídio duplamente qualificado com tortura. Segundo o diretor da Perícia Técnica, Danilo Marques, a causa do óbito foi lesão hepática. "Houve lesões na cabeça e pulmão".

A polícia usou o software Cellebrite para analisar os materiais apreendidos nos mandados de busca e apreensão. A investigação analisou os laudos já produzidos e concluiu que não resta dúvidas sobre a autoria do crime. Henry apresentava lesões nos rins e no pulmão, por exemplo, e sangramentos internos, incompatíveis com um eventual acidente. Ainda há outros laudos pendentes e, por isso, o pedido foi de prisão temporária; a investigação continua.

Os dois são suspeitos de homicídio duplamente qualificado, por uso de tortura e de recursos que impediu defesa da vítima, já que Henry tinha apenas quatro anos. A pena para este crime pode superar 30 anos.

Veja a transcrição da troca de mensagens entre a mãe de Henry, Monique Medeiros, e a babá do menino, no dia 12 de fevereiro, sobre a criança estar no quarto com o padrasto Dr. Jairinho. As mensagens abaixo foram trocadas entre 16h30 e 18h03:





Babá: Aí logo depois Jairinho chamou ele para ver que comprou algo

Monique: Chama

Monique: Aí meu Deus

Babá: Aí ele foi para o quarto

Monique: Estou apavorada

Babá: De início gritou tia

Babá: Depois tá quieto

Babá: Aí eu respondi oi

Babá: Aí ele nada

Monique: Vai lá mesmo assim

Babá: Tá

Monique: Fala assim: sua mãe ligou falando para vc ir na brinquedoteca brincar com criança

Monique: E fica lá um tempo

Monique: Jairinho não falou que ia pra caaa

Monique: Casa

Babá: Então eu chamo e nenhum dos dois falam nada

Monique: Bate na porta

Babá: Não respondem

Monique: Thaina

Babá: E só escuto voz de desenho

Babá: Acho melhor você vir

Monique: Entra no quarto mesmo assim

Babá: E daí se tiver acontecendo algo você vê

Babá: Fico com medo do Jairinho não gostar da invasão

Babá: Pera vou tentar abrir a porta

Monique: Ele não tem que gostar de nada

Babá: Abriu a porta do quarto

Monique: E aí?

Monique: Aí meu pai amado

Babá: FOTO (abraçada com o menino)

Monique: Deu ruim?

Monique: Sabia

Monique: Pergunta tudo

Monique: Pergunta o que o tio falou

Babá: Então agora não quer ficar na sala sozinho

Babá: Só quer ficar na cozinha

Babá: Jairinho falou thayna deixa a mãe dele fazer as coisas

Monique: Pergunta se ele quer vir pro o shopping?

Babá: Não liga não

Babá: Não tô falando com ela não

Babá: Tô falando com minha mãe

Babá: Aí ele ah tá

Babá: FOTO (selfie com o menino)

Babá: Tô sentada com ele na sala

Babá: Vendo desenho

Monique: Fala que ele vai na brinquedoteca

Monique: E eu mando um uber

Babá: A Rose ta fazendo as coisas

Monique: Ai meu Deus

Monique: Que merda

Monique: Ver se ele quer sair de casa

Babá: Tô falando com ele

Monique: Ou ficar aí

Babá: Ele quer que eu fique sentada ao lado dele só

Monique: Coitado do meu filho

Babá: Jairinho tá arrumando a mala

Monique: Se eu soubesse nem tinha saído

Monique: Pergunta o que o tio falou

Monique: Fala assim: tio Jairinho é tão legal, o que ele falou com vc?

Babá: Jairinho tá aqui perto

Babá: Depois pergunto

Monique: Ok

Babá: Jairinho tá andando pela casa

Babá: Acho que prestando atenção no que eu tô fazendo

Babá: (emoji)

Monique: Ok

Monique: Daqui a pouco vc me fala

Babá: Aí disfarço

Babá: Abro outra conversa

Monique: Ok

Babá: Tá bem

Babá: Tá comigo na sala

Babá: Qualquer coisa te falo

Monique: Ok

Monique: Da um banho nele

Monique: Pra ver se ele relaxa

Babá: Ele não quer entrar ali no corredor

Monique: Pqp

Monique: Que merda do caralho

Babá: (foto da babá com Henry no colo)

Monique: Coitado

Babá: Quer ficar assim no meu colo

Monique: (emoji)

Babá: Tá reclamando que o joelho está doendo

Babá: (emoji)

Monique: O que será que aconteceu?

Babá: Rose até perguntou se ele tinha machucado o pé

Monique: O que

Babá: Você um dia falar que vai demorar na rua

Babá: E ficar aqui em algum lugar escondida

Babá: Ou lá em baixo

Babá: E chegar do nada

Monique: Ele foi pro nosso quarto ou o do Henry?

Babá: Para o seu quarto

Monique: Eu vou colocar microcâmera

Babá: E sempre no seu quarto

Monique: Me ajuda a achar um lugar

Monique: Depois eu tiro

Babá: Meu padrinho instala câmeras

Babá: Tem até empresa de câmera

Monique: Mas tem que ser imperceptível

Babá: Porque não tá normal

Monique: Vdd

Monique: Vai me avisando se ele falar alguma coisa

Babá: E eu tenho medo pq cuido dele com muito amor e tenho medo até dele cair comigo. Aí não sei o que Jairinho faz quando chega, depois ele tá machucado sei lá

Babá: Tá bem

Monique: Tô aqui de olho no telefone

Babá: Tá bem

Babá: (foto da babá com Henry no colo)

Monique: Alguma coisa estranha mesmo

Monique: Jairinho me ligou

Monique: Dizendo que chegou agora em casa

Babá: Po

Babá: Já chegou um tempão

Monique: Estranho demais

Babá: Tá comigo comendo bolo

Monique: Ele vai no barrashopping

Babá: Muito

Monique: Fala pro Henry que o tio vai sair pra trabalhar de novo

Monique: Que eu já já chego

Babá: Tá

Babá: Saiu agora

Babá: Tá eu e Henry em casa só

Monique: Veja se ele fala alguma coisa

Babá: Estou tirando dele

Monique: Ok

Babá: Pera aí

Babá: Então me contou que deu uma banda e chutou ele que toda vez faz isso

Babá: Que fala que não pode contar

Babá: Que ele perturba a mãe dele

Babá: Que tem que obedecer ele

Babá: Se não vai pegar ele

Babá: Combinei com ele agora

Babá: Toda vez que Jairinho chegar e você não tiver eu vou chamar ele pra brinquedoteca e ele vai aceitar ir

Babá: Porque estou aqui pra proteger ele

Babá: Aí eu disse se você confia na tia me da um abração aí ele me deu

Babá: (foto de mãos dadas)

Babá: Tá assim comigo

Monique: Como assim?

Babá: Ele não falou mais

Babá: (foto das pernas de Henry)

Babá: Tá mancando

Babá: Mas tô cuidando dele

Babá: Termina tudo em paz

Babá: Quando você chegar a gente se fala

Babá: Vou dar banho nele

Babá: Beijos

Monique: A porta do quarto estava aberta ou fechada qdo Henry entrou no quarto?

Babá: Quando Henry entrou estava aberta

Babá: Depois ele fechou

Babá: E daí ficou até aquela hora com a porta fechada

Babá: Henry tá reclamando da cabeça

Babá: Pediu tia não lava não

Babá: Tá doendo

Monique: Meu Deus

Monique: Como assim?

Monique: Pergunta tudo (nome da babá)

Monique: Será que ele bateu a cabeça?

Babá: (foto do joelho de Henry)

Babá: Ele disse que foi quando caiu que a cabeça ficou doendo

