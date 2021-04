Integrante do 'tribunal do crime' suspeita de decapitar homem é presa

| Foto: Divulgação

Uma jovem de 18 anos, apontada como integrante do 'tribunal do crime' em Registro, no interior de São Paulo, foi presa pela Polícia Civil nesta quarta-feira (7). Ela é suspeita de participar do sequestro, tortura e decapitação de um homem de 29 anos em novembro de 2019



O crime aconteceu em uma área rural do município e o corpo de Diego Pinto Domingues Ribeiro foi encontrado depois de uma semana. Ele estava sem roupas e com inúmeras lesões. Na época, as autoridades investigavam a possibilidade de vingança por crime sexual.

De acordo com a Polícia Civil, assim que o corpo foi localizado, foram realizadas diversas diligências para identificar os responsáveis pelos crimes. Os policiais descobriram que a vítima havia sido executada por uma organização criminosa atuante no Vale do Ribeira. Os laudos periciais apontaram que o homem foi torturado e morto pelos indivíduos.

Os policiais conseguiram identificar quatro suspeitos, de 26, 27, 28 e 30 anos. Todos eles foram presos preventivamente em 2020 e permanecem à disposição da Justiça. No entanto, as investigações apontaram ainda a participação de mais uma pessoa, uma jovem que ainda era adolescente na época do crime. Segundo a Polícia, ela era namorada do suspeito mais velho.

Na tarde desta quarta-feira, os policiais conseguiram localizar a mulher em uma clínica para dependentes químicos em Araçoiaba da Serra (SP). Atualmente, ela tem 18 anos completos, mas quando o crime foi cometido ela tinha 17 e, por isso, foi encaminhada à Fundação Casa.

*Com informações da assessoria

