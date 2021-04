Vídeo: Dupla é presa suspeita de estuprar bebê de quatro meses

| Foto: Reprodução

Dois homens foram presos suspeitos de estuprar um bebê de apenas quatro meses no interior do Rio Grande do Norte. Um adolescente, irmão da vítima, teria participado do crime.

O caso aconteceu nessa quarta-feira (7). Imagens do crime foram compartilhadas nas redes sociais pelos próprios suspeitos e repercutiram na cidade de Canguaretama, onde ocorreu o abuso.

Após a repercussão negativa, o irmão da criança se apresentou a delegacia do município. Os outros envolvidos também foram localizados e presos. Eles confessaram o crime.

A criança de quatro meses foi encaminhada ao Hospital e ao Instituto Técnico Científico, onde passou por exames periciais.

