Preso suspeito de matar espancada mulher trans e decapitar recicladora

A Polícia Civil de Bagé, na Região da Campanha do Rio Grande do Sul, prendeu um homem de 38 anos suspeito de ter assassinado uma mulher trans e de ter decapitado uma recicladora este ano na cidade. As vítima são Duda Laif, 52 anos, e Bernadete Moraes, de 61 anos, respectivamente.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado no bairro Balança na última terça-feira (6). Os investigadores não entram em detalhes sobre como chegaram até o suspeito, mas sinalizam que imagens de câmeras de segurança captadas durante os dois crimes foram decisivas para isso.

Em depoimento à Polícia Civil, o homem confessou os crimes. Ele foi levado para o Presídio Regional de Bagé e será indiciado por homicídio qualificado.

A morte de Duda Laif

Duda Laif foi espancada até a morte no dia 6 de janeiro. O corpo foi localizado por pedestres em um terreno baldio na Rua 20 de Setembro, no Centro da cidade. O laudo da necropsia apontou que ela havia morrido em consequência de um traumatismo craniano.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito abordando Duda e caminhando junto dela em direção ao terreno onde ela foi encontrada morta.

A Polícia Civil concluiu que houve um desacerto relativo ao preço de um programa feito por Duda com o suspeito, o que teria motivado o assassinato.

A morte de Bernadete Moraes

O corpo de Bernadete Moraes foi encontrado por pedestres que passavam pelo Corredor das Tropas, no Bairro Balança, no dia 17 de março. Ela havia sido decapitado.

A Polícia Civil descobriu que houve um desentendimento entre a vítima e o suspeito em relação ao preço de um barraco que estava à venda. O suspeito teria cobrado um valor, cerca de R$ 300, e a vítima teria ido ao local combinado com menos dinheiro para fechar o negócio.

Bernadete foi atacada pelo suspeito, que estava armado com uma faca. Ela foi atingida no pescoço e decapitada.

*Com informações do G1

