Pedido de liberdade para ‘Loba do Tinder’ é negado pela Justiça do DF

O pedido de liberdade formulado pela defesa de Patrícia Coutinho Pereira, de31 anos, conhecida como a Loba do Tinder, foi negado pela 1ª Vara Criminal do Gama, do Distrito Federal.

A mulher está presa em Campinas (SP), desde o dia 10 de março, época em que teve a prisão preventiva decretada por estelionato, crime no qual coleciona mais de 100 vítimas, entre elas um delegado da Polícia Federal, de quem extorquiu R$ 50 mil.

Segundo a defesa, há ausência dos requisitos para a manutenção da prisão. Segundo os advogados, a acusada não se esquivará da aplicação da lei penal.

A defesa argumentou, ainda, que a acusada é primária, portadora de bons antecedentes, colaborou com as investigações desde o início, bem como possui residência fixa.

