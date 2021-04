Mãe de Henry troca de advogado e defesa de casal passa a ser separada

Mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros tem um novo advogado. A novidade, anunciada hoje, marca a desvinculação da defesa da professora e do namorado, o vereador Jairinho, que até o momento eram representados pela mesma equipe de advocacia.

Quem assume a defesa da mãe de Henry são os advogados Thiago Minagé e Hugo Novais. O defensor André França continua à frente da defesa de Jairinho. Segundo Minagé, a família da Monique entrou em consenso e solicitou a mudança.

"Assumimos a defesa da Sra. Monique e agora o momento é de estudo a análise do IP. A defesa mudará a estratégia e agora atuará com a verdade. Trabalharemos com os fatos conforme ocorreram", declarou o advogado ao UOL.

A nova defesa já entrou com pedido de acesso ao inquérito junto à 16ª DP. Minagé disse que está aguardando a liberação.

Ao comentar a mudança na defesa, o ex-advogado da professora, André França, esclareceu que fez parte da decisão de separar a defesa de Monique da de Jairinho, que continua sendo representado por ele.

"Nós orientamos a família da Monique, e a própria Monique, ontem, quando estive com ela em Niterói, que, com a prisão e a existência desses prints (que nós só temos conhecimento pela mídia), seria importante que ela constituísse um advogado para ela", afirmou.



*Com informações do Uol