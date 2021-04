Vídeo: após morte Henry, mãe procurou cursos de culinária e inglês

Monique usa o Instagram para mostrar interesse em aula de culinária. | Foto: Divulgação

A mãe de Henry Borel, Monique Medeiros, procurou por cursos de culinária e inglês horas depois do enterro da criança, é o que mostram mensagens recuperadas do celular da suspeita durante investigações. A criança foi morta em 8 de março, no apartamento da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Textos das mensagens registradas em 10 de fevereiro, onde ela mostra interesse em se matricular com desconto em um curso de inglês. Em outra mensagem, Monique usa o Instagram para mostrar interesse em aula de culinária.

"Lorena, boa tarde. Sou Monique Medeiros, tenho interesse em fazer aula prática com você. Como faço para entrar na lista de espera? Um grande beijo em seu coração".

A babá Thainá de Oliveira Ferreira prestou depoimento, nesta segunda-feira (12), por mais de 7 horas na delegacia da Barra da Tijuca, no Rio, e disse que foi orientada por Monique para mentir sobre as agressões sofridas pelo menino no apartamento no dia 12 de fevereiro, quase um mês antes da morte.

O laudo do IML revelou que ele sofreu 23 lesões na madrugada em que morreu.

